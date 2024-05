Pasta de Vetores e Zoonoses de Belford Roxo Imuniza 230 agentes de combate a endemias

A vacinação visa garantir a saúde dos agentes que atuam na linha de frente/Divulgação

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, por meio do Departamento de Vetores e Zoonoses e em parceria com a Secretaria Executiva de Epidemiologia, promoveu a atualização da carteira vacinação e a pré-exposição (profilaxia feita com duas doses de vacina, sendo que a segunda é aplicada sete dias depois da primeira) contra a raiva para 230 agentes de combate a endemias. Esta iniciativa visa garantir a saúde dos agentes que atuam na linha de frente, frequentemente expostos a riscos de zoonoses como raiva, leptospirose, entre outras.

O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, destacou a importância do trabalho realizado na cidade. “Vamos continuar cuidando de todos, tanto da população quanto dos nossos agentes, que são verdadeiros heróis. Assim, poderemos continuar trabalhando da melhor forma prol do nosso município”, declarou Brayan.

Próxima dose na 2ª

Na próxima segunda-feira (3), acontecerá a 2ª dose da pré-exposição contra a raiva direcionada aos agentes de combate a endemias que atuam na vacinação antirrábica animal. O 1° turno, será das 9h às 12h e o 2° turno, das 13h às 17h. A vacinação acontecerá na Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonose, que fica na rua Márcia, 3, Santo Antônio da Prata, próximo ao galpão do Samu.