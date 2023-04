Pastor roda por abusar de menina de 14 anos na Zona Oeste do Rio

Um pastor foi preso em flagrante após abusar de uma adolescente de 14 anos dentro de um carro na Rua Baguari, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada desta terça-feira (11).

A menina relatou à polícia que Cidclay Cabral, 49, da Assembleia de Deus Ministério de Missões, de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, dizia estar sentindo dores espirituais e que Deus havia dito que ele seria curado se os dois tivessem relações sexuais. A vítima era abusada desde os 13 anos.

Segundo a Polícia Civil, os dois foram ouvidos e confirmaram os fatos. Ele deve responder por posse sexual mediante fraude, por ter enganado a vítima para manter relações sexuais.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) estava em patrulhamento na região quando tentou abordar um veículo que estava parado atrás de um caminhão e o condutor tentou sair do local, sendo interceptado mais à frente. No interior do automóvel, foram identificados o homem e a

menina de 14 anos. Também foram localizados dois preservativos usados.

O caso foi registrado na 32ªDP (Taquara) e o homem foi levado por policiais militares à delegacia.