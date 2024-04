PCERJ e MP alinham estratégias contra o crimne organizado no RJ

O encontro reuniu a cúpula da Polícia Civil e promotores de Justiça/Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) e o Ministério Público do Rio de

Janeiro (MPRJ) se reuniram, na quinta-feira (18) da semana passada, com o

objetivo de aprimorar o trabalho conjunto entre as instituições. Na ocasião, foram

discutidos assuntos como o alinhamento estratégico de investigações e o

cumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 (ADPF 635). O encontro contou com a participação de integrantes da cúpula da Polícia Civil e promotores de Justiça.

Estiveram presentes o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Amim; o

subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, delegado Pedro Medina; o

diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, delegado Henrique

Damasceno; o diretor de Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa,

delegado Felipe Curi; além dos titulares das delegacias de homicídios da Capital e

da Baixada Fluminense, delegados Alexandre Herdy e Mauro César da Silva Júnior.

“Isso é muito importante para dar cumprimento às determinações da ADPF 635, mas também fundamental para que a gente alcance de maneira eficaz nossas

atribuições, principalmente aquelas voltadas ao combate ao crime organizado”,

ressaltou Marcus Amim.