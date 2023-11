Peça sacra do século XVIII é furtada de igreja no Rio, mas suspeito acaba preso

Ostensório é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(Iphan) e possui valor histórico e sentimental para os católicos

A Igreja São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco, no Centro do Rio, foi invadida no último sábado (4), por volta das 14h, por um ladrão que furtou um ostensório, peça sacra do século XVIII tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Nesta segunda-feira (6), agentes da Polícia Civil prenderam o suspeito pela invasão e furto da obra. O ostensório ainda não foi localizado.

A peça roubada é de grande valor histórico e sentimental para os católicos, segundo o padre Álvaro, que é responsável pela Igreja de São Francisco de Paula. “É uma obra de arte, muito bonita e estava exposta na igreja. É uma peça tombada pelo Iphan, é um patrimônio do Brasil. Depois, para quem tem fé, é um lugar muito sagrado, onde reside Cristo na hóstia consagrada. É o lugar onde o cristão católico adora Jesus na eucaristia. Ela tem um valor histórico e sentimental para o fiel”, explicou padre Álvar, responsável pela igreja.

Realização de casamento

No momento em que a peça era furtada, a igreja estava sendo preparada para a cerimônia de um casamento. Floristas que organizavam detalhes da celebração trancaram o local e foram almoçar.

Nesse intervalo, um homem sem camisa pulou a grade na entrada da igreja e invadiu o local.

Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver quando o suspeito começa a andar pelo corredor da igreja. Ele para na frente do mostruário que guardava a peça sacra.

O homem quebra o vidro de proteção com uma cotovelada e retira a peça do mostruário. Na sequência, coloca a peça que pesa mais de 10 kg nas costas e anda até a janela mais próxima. Ele tenta abrir a janela para escapar do local, mas não consegue. O homem, então, leva o objeto roubado para a entrada da igreja.

As câmeras também registraram o momento em que o ladrão retorna para o corredor sem nada nas mãos. Ele pega um extintor de incêndio e ao passar no corredor onde a peça estava ele escorrega cai no chão.

Minutos depois, ele se levanta pega o extintor e vai na direção da entrada novamente. Lá, o homem parece chamar alguém na rua e retorna para o interior da igreja.

PF entrou no caso

O padre Álvaro procurou a Polícia Civil e fez o registro do furto. Mas, como a peça roubada é um patrimônio histórico brasileiro, a Polícia Federal (PF) também foi acionada e investiga o caso.

Ainda de acordo com o padre, houve uma mobilização de comerciantes, moradores

e toda comunidade vizinha a igreja para a recuperação da peça sacra.