Pedágio da Via Lagos vira alvo de Eduardo Paes em crítica ao governo do RJ

28 maio 2026
Paes

Eduardo Paes usou as redes sociais para criticar os preços do pedágio da Via Lagos

O pedágio da Via Lagos entrou no centro das críticas do ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao governo estadual, Eduardo Paes. Em vídeo gravado e postado nas redes sociais sobre a rodovia, principal ligação entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, Paes classificou os valores cobrados como “abusivos” e cobrou uma revisão dos termos da concessão.

Paes citou os preços praticados na via. Segundo ele, motoristas pagam R$ 18,40 por trecho nos dias úteis, o que representa R$ 36,80 em uma viagem de ida e volta. Nos fins de semana, a tarifa sobe para R$ 30,60 em cada sentido, chegando a R$ 61,20 no total.

Aplicação da tarifa mais alta

O pré-candidato também criticou o período de aplicação da tarifa mais alta. De acordo com Paes, a cobrança de fim de semana começa ao meio-dia de sexta-feira e segue até o meio-dia de segunda-feira. “É inacreditável, mas esse é o valor que os moradores têm de pagar para passar pela Via Lagos”.

O ex-prefeito relacionou a cobrança à gestão estadual e afirmou que o governo deveria renegociar as condições da concessão da rodovia. Sem citar diretamente a concessionária, Paes disse que a população da Região dos Lagos fica refém da estrada por não ter alternativas viárias equivalentes.

Principais rotas de acesso ao litoral

A Via Lagos é uma das principais rotas de acesso ao litoral fluminense e tem papel importante tanto para moradores quanto para o turismo regional. A rodovia costuma registrar grande aumento no fluxo de veículos em feriados prolongados, férias e fins de semana, especialmente em direção a cidades como Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios.

Nas declarações, Eduardo Paes também elevou o tom contra o grupo político que comandava o estado até recentemente. Para ele, a cobrança elevada seria mais uma “marca vergonhosa” da administração estadual. “O mínimo que o governo do estado deveria fazer em respeito ao povo que mora, trabalha e estuda na Região dos Lagos seria garantir um valor justo no preço do pedágio”, declarou.

O pré-candidato afirmou ainda que não é preciso ser especialista para perceber o peso da tarifa no bolso da população e reforçou que a rodovia tem importância estratégica para o deslocamento diário e para a economia da Região dos Lagos.

 