Pedágio da Via Lagos vira alvo de Eduardo Paes em crítica ao governo do RJ

Eduardo Paes usou as redes sociais para criticar os preços do pedágio da Via Lagos

O pedágio da Via Lagos entrou no centro das críticas do ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao governo estadual, Eduardo Paes. Em vídeo gravado e postado nas redes sociais sobre a rodovia, principal ligação entre a Região Metropolitana e a Região dos Lagos, Paes classificou os valores cobrados como “abusivos” e cobrou uma revisão dos termos da concessão.

Paes citou os preços praticados na via. Segundo ele, motoristas pagam R$ 18,40 por trecho nos dias úteis, o que representa R$ 36,80 em uma viagem de ida e volta. Nos fins de semana, a tarifa sobe para R$ 30,60 em cada sentido, chegando a R$ 61,20 no total.

Aplicação da tarifa mais alta

O pré-candidato também criticou o período de aplicação da tarifa mais alta. De acordo com Paes, a cobrança de fim de semana começa ao meio-dia de sexta-feira e segue até o meio-dia de segunda-feira. “É inacreditável, mas esse é o valor que os moradores têm de pagar para passar pela Via Lagos”.

O ex-prefeito relacionou a cobrança à gestão estadual e afirmou que o governo deveria renegociar as condições da concessão da rodovia. Sem citar diretamente a concessionária, Paes disse que a população da Região dos Lagos fica refém da estrada por não ter alternativas viárias equivalentes.

Principais rotas de acesso ao litoral

A Via Lagos é uma das principais rotas de acesso ao litoral fluminense e tem papel importante tanto para moradores quanto para o turismo regional. A rodovia costuma registrar grande aumento no fluxo de veículos em feriados prolongados, férias e fins de semana, especialmente em direção a cidades como Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios.

Nas declarações, Eduardo Paes também elevou o tom contra o grupo político que comandava o estado até recentemente. Para ele, a cobrança elevada seria mais uma “marca vergonhosa” da administração estadual. “O mínimo que o governo do estado deveria fazer em respeito ao povo que mora, trabalha e estuda na Região dos Lagos seria garantir um valor justo no preço do pedágio”, declarou.

O pré-candidato afirmou ainda que não é preciso ser especialista para perceber o peso da tarifa no bolso da população e reforçou que a rodovia tem importância estratégica para o deslocamento diário e para a economia da Região dos Lagos.