Pedágios do Rio de Janeiro terão que receber pagamento via PIX

Pedágio localizado no trecho Juiz de Fora-Petrópolis/Rio de Janeiro

Um projeto de lei que obriga empresas e municípios cobradores de pedágio a reservarem uma cabine para pagamento com PIX, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do RJ (Alerj), segunda discussão, na última terça-feira (18). O governador Cláudio Castro (PL) terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o PL de autoria da deputada Martha Rocha (PDT).

Pela Lei Lei 8.014/18, as concessionárias já são obrigadas a oferecer o pagamento com cartão de crédito e de débito. A proposta de Martha Rocha, que se inspirou nas iniciativas do Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso, complementa a lei citada.

“Essa tecnologia tem sido usada cada vez mais pelas pessoas. A utilização dessa transação leva em média 10 segundos e não há motivo para que a gente não possa acelerar um atendimento e diversificar esse atendimento, atendendo aos interesses do consumidor”, justificou a deputada pedetista.