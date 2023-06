Pedagoga é morta a facadas pelo marido; agressor também se golpeou

DISTRITO FEDERAL – A pedagoga Adrielly Thauana Pereira de Carvalho, 29, foi assassinada a facadas pelo marido, Josmar Junior Santos Gomes, 27, na última sexta-feira (2), em Santa Maria (DF).

Uma viatura da PM que fazia patrulha pelas ruas de Santa Maria foi acionada pelo

irmão da vítima. Ele parou os agentes, informou que seu cunhado estava agredindo

sua irmã e pediu socorro. Josmar tentou impedir a entrada dos agentes, que

pularam o muro. Adrielly já estava caída no chão, sem vida.

Durante a ação, os agentes pediram para Josmar soltar a faca e se entregar, mas ele enfiou a faca no próprio peito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento e o socorreu ao hospital do Gama. O estado de saúde de Josmar é considerado estável, mas ele está entubado no centro cirúrgico, sob escolta

hospitalar.

O caso foi registrado como feminicídio na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).