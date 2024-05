Pedro Ernesto recebe doações de leite materno para bebês prematuros em UTIs do RS

Doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h, no Núcleo Perinatal do hospital

O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro, está recolhendo doações de leite humano materno para bebês prematuros e/ou que estejam em UTIs neonatais no Rio Grande do Sul.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na maternidade do Núcleo Perinatal do Hupe, localizada na parte de trás do hospital, mais precisamente no número 500 da Avenida Professor Manoel de Abreu, no Maracanã.

As mães que doarem podem também ligar para o Banco de Leite e solicitar que a equipe busque o alimento em suas respectivas residências. O agendamento pode ser feito pelo telefone (21) 2808-8208.