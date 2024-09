Pela 1ª vez, GMs monitoram movimentação na Lagoa de Jacarepaguá a bordo de catamarã

Guardas marítimos são equipados binóculos com visão noturna e telemetria

Pela primeira vez, equipes da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) atuam no patrulhamento e monitoramento da Lagoa de Jacarepaguá, que fica no entorno da Cidade do Rock, com um catamarã. A embarcação tem capacidade para transportar até 20 agentes e já está sendo utilizada pelas equipes da Guarda Marítima, com foco na coerção a acessos indevidos e também em situações emergenciais. As equipes da GM-Rio ainda dão suporte às balsas que serão utilizadas para armazenar os fogos de artifício que usados no festival.

Para fazer o patrulhamento, os guardas receberam binóculos com visão noturna e telemetria – uma tecnologia que permite a medição e comunicação de dados a distância, por meio de sinais de rádio ou satélite. Um dos binóculos ainda vem com infravermelho, permitindo a detecção de movimento no escuro.

No último domingo (15), a equipe da Guarda Marítima abordou uma embarcação de transporte de passageiros que alterou a rota e estava navegando bem próximo à Cidade do Rock. Foi realizada a verificação documental e o piloto orientado a retornar à sua rota original.