Perícia diz que estudante morto na Baixada foi atingido por três tiros

Bernardo Vieitas Paraíso estava perto de um mercado quando foi baleado

O universitário Bernardo Vieitas Paraíso, de 25 anos, morto na última segunda-feira (8) em Seropédica, na Baixada Fluminense, durante confronto entre milicianos rivais, foi baleado três vezes.

A perícia do Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, feita no corpo do jovem constatou que dois disparos atingiram a cabeça da vítima, e um terceiro pegou de raspão na barriga. Os peritos detectaram que um dos tiros atravessou a cabeça de Bernardo e saiu. Eles recolheram o outro projétil que ficou alojado na cabeça. A bala será periciada.

Na manhã de terça-feira (9), os familiares do estudante estiverem no IML para tratar da liberação do corpo.

Segundo relatos de testemunhas, Bernardo estava em frente a um supermercado com uma amiga onde foi fazer compras quando começou o tiroteio. Ele foi atingido e morreu no local.

Bernardo estava prestes a terminar o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A graduação seria no final deste ano.

O corpo do universitário será enterrado na manhã desta quarta (10), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Mãe e filhos baleados

O confronto deixou ainda duas crianças feridas. Daniel Claudino da Silva Pinto, de 1 ano, e Maitê Claudino de Freitas, de 3 anos, foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O menino foi baleado no joelho, e a menina, na região cervical.

A mãe das crianças, Rosiane Claudino de Freitas, 34, também foi levada à unidade com um hematoma na coxa esquerda. Ela e Daniel e Rosiane já receberam alta médica. Já Maitê, até a última atualização desta reportagem, seguia internada com quadro regular, em acompanhamento pela neurocirurgia e por uma equipe interdisciplinar.