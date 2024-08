Perícia encontra chumbinho em milk-shake que matou jovem em Maricá, Região Metropolitana do Rio

A perícia da Polícia Civil constou que havia chumbinho, como conhecido o veneno para rato, no milk shake que envenenou Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos. A jovem morreu na madrugada do último dia 5, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ela começou a passar mal após consumir o lanche. As investigações apontaram o ex-namorado dela, Deivid Nascimento Santana, de 30, que já está preso, como o principal suspeito.

O próximo passo das investigações é entender, a partir de que momento o veneno de rato foi adicionado no lanche. Segundo a polícia, Deivid indicou a ex-namorada para uma faxina e pediu ao contratante que entregasse a bebida a ela como uma “surpresa”, dois dias antes da jovem morrer.

Ao consumir a bebida ela teve convulsões e foi levada para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, com um quadro de parada cardiorrespiratória e não resistiu. A vítima deixou um filho de quatro anos.