Perseguição da PM tem um suspeito morto e outro ferido em Santa Cruz

Criminosos estavam em dois veículos roubando uma carga de cigarros na Avenida

Cesário de Melo quando foram surpreendidos pelos policiais

Uma perseguição de policiais militares a dois suspeitos terminou em um grave

acidente na Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste, nesta terça-feira (27). Durante a fuga, a dupla colidiu com um poste. Um dos suspeitos ficou ferido e o outro morreu no local.

A PM informou que a perseguição começou após agentes do 27º BPM (Santa Cruz)

realizarem um cerco a fim de deter a dupla que estava roubando uma carga de

cigarros na região. Após o acidente, os policiais isolaram a área e solicitaram

socorro aos feridos.

Testemunhas relataram que os suspeitos fugiam em alta velocidade pela pista do

BRT. Houve ainda uma troca de tiros. O carro ficou destruído e o para-brisa com

marcas de tiros. Com o choque do veículo, o poste caiu.

Morto no banco do carona

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 10h44 e ao

chegarem no local um homem foi encontrado já sem vida no banco de carona do

veículo. Enquanto o segundo suspeito foi socorrido por equipes do Serviço Móvel

de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga

a morte do homem, ainda não identificado. A perícia foi feita no local e diligências

estão em andamento para esclarecer os fatos