Perseguição entre PM e bandidos tem um preso em Belford Roxo

Um dos criminosos acabou preso pelos policiais militares ao término da perseguição

Dois criminosos em uma motocicleta foram perseguidos e trocaram tiros com policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo) no bairro Xavantes, na noite da última quinta-feira (11), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Um dos bandidos acabou preso.

Segundo informações, os PMs realizavam patrulhamento na Rua Carlos Chagas, no bairro São Francisco de Assis, quando perceberam a dupla em atitude suspeita. Na abordagem, os criminosos tentaram fugir efetuando disparos de pistola contra os agentes, que iniciaram a perseguição.

O piloto da motocicleta ao entrar na Rua Tariope, no bairro Xavantes, perdeu o controle do veículo após subir no meio fio. Um deles foi detido e o outro suspeito conseguiu fugir, mas os policias ainda estão tentando localizá-lo. A motocicleta foi apreendida e a ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).