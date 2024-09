Perseguição policial termina com dois presos na Baixada

Pistola e munições apreendidas durante a ação

Dois suspeitos foram presos na noite da última terça-feira (10) após uma perseguição de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, os agentes receberam a informação de que um veículo SUV vermelho havia acabado de praticar um assalto na via. Os policiais avistaram um carro com essas características e deu ordem de parada.

Segundo a PRF, o motorista tentou fugir da abordagem, mas perdeu o controle e bateu em um muro. Dentro do carro, os policiais encontraram uma pistola com nove munições.

A dupla foi encaminhada à 60ª DP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.