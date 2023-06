Personal organizer iguaçuana trabalha na organização de casas e empresas e proporciona mais qualidade de vida aos clientes

A profissão existe desde 1983 nos Estados Unidos, mas só ficou conhecida no

Brasil no começo da década de 2000. De lá pra cá, se popularizou e, hoje, é uma

das mais requisitadas do mercado. O personal organizer, ou organizador pessoal, e

ainda consultor em organização, encontra soluções inteligentes e funcionais para o

dia a dia do cliente.

Especialista há quase cinco anos, a iguaçuana formada em administradora de

empresas Monique Raposo, de 46 anos, entrou no mercado ao perceber que

poderia transformar a vida de outras pessoas através da organização, e após anos

de dedicação ao trabalho rotineiro de casa. “Em 2018, fui estudar mais para conhecer esse mundo da organização e passar o meu conhecimento para outras pessoas. Procuro ensinar que através da organização você pode ter muito mais

praticidade, economia de tempo e dinheiro e o melhor, muito mais tempo para curtir com a família e amigos”, explica ela, que criou a MR Personal Organizer.

Casada há 25 anos e mãe de um casal e uma pet, ela também conquistou a

carrreira de funcionária pública após passar em dois concursos. “Não foi fácil, mas

com muita disciplina, planejamento e organização consegui chegar aos meus

objetivos. “Desde pequena, sempre fui organizada e transformei a paixão na

profissão. Foram 13 anos dividindo-se em estudos e rotina da casa”, afirma a

personal que diz ser apaixonada pela família, amigos, viagens e organização.

Triplé do organizer

Monique tem um tripé como base para o seu trabalho: visão, missão e valores:

levar às pessoas que não têm tempo ou não sabem por onde começar, serviços e

dicas que vão facilitar o seu dia a dia; organizar casas e empresas afim de trazer

mais qualidade de vida para as pessoas; e criar um relacionamento de confiança e

entregar a cada projeto de organização o bem-estar, a praticidade, a tranquilidade

que o cliente merece através dos métodos da organização.

Como funciona o serviço?

O profissional explica que a realização do serviços passa por várias etapas. A primeira delas é uma avaliação técnica que consiste numa visita presencial ou on-

line. Nessa etapa, verifico a real necessidade do cliente, mensurando o acervo a

ser organizado.

Após a avaliação técnica, elaboramos o melhor projeto com base nas informações e, após a aprovação, damos início a execução, que inclui triagem (ou descarte), separação, categorização, organização e, por fim, a identificação dos itens nos devidos espaços, facilitando assim a manutenção”, diz.

Ainda de acordo com Monique, a organização é personalizada de acordo com o

cliente; cada caso é um caso. As técnicas serão aplicadas de acordo com a rotina e

as necessidades do cliente.

Para conhecer melhor sobre os serviços oferecidos e agendar uma consultoria inicial gratuita, basta entrar em contato pelo WhatsApp (21) 985881223 ou pelo instagram.com/monique_personalorganizer e facebook.com/MR Personal Organizer

Por Antonio Carlos – Hora H