Personal trainer é baleado ao tentar defender namorada em tentativa de assalto no Flamengo

O personal trainer Luís Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, foi baleado ao tentar defender a namorada enquanto voltavam de um luau por volta das 6h do último domingo (5), Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Familiares e amigos não escondem a revolta pela morte repentina do jovem que era filho único e formado em Educação Física.

Um amigo do personal, que estava no local no momento do crime, disse que a cena foi desesperadora. “Eu tinha atravessado a rua, quando de repente eu escutei um barulho de tiro e sai disparado, quando vi estava ele caído e a namorada abraçada com ele, pedindo socorro. Minha única reação foi socorrer meu amigo”, disse Denner Luiz.

Ainda segundo Denner, os bandidos estavam em uma motocicleta vermelha quando anunciaram o assalto. Após ser atingido, Luís foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Família não foi informada

O amigo explica que Luís morreu na noite de domingo (5), mas a família só foi avisada na manhã de segunda-feira (6) após o corpo ser encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O óbito teria sido constatado, quando, segundo a mãe do jovem, ela ainda estava no hospital. E o corpo foi levado para o IML no início da madrugada, sem a família saber.

“Olha, meu filho faleceu às 22h. Eu saí daqui à meia-noite, eles [hospital] falando para mim que ele estava estável. Estável? Essa é a sacanagem que fazem com uma mãe? Me deu esperança a noite inteira!”, declarou.

O corpo do jovem será sepultado às 15h desta teça-feira (7) no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi.

Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar os assassinos de Luis Felipe.

É possível denunciar de forma anônima, aos seguintes canais: Central de atendimento: (21) – 2253 1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa); Aplicativo: Disque Denúncia RJ