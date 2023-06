Peruano é preso ao tentar embarcar com cocaína em pacotes de farinha no Galeão

Cocaína estava escondida em 25 pacotes de farinha de mandioca

Um turista peruano de 21 anos foi preso na noite da última segunda-feira (5) ao

tentar embarcar no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, com 13

quilos de cocaína escondidos em pacotes de farinha. O jovem tinha como destino

Madri, na Espanha. A droga foi encontrada na bagagem despachada durante uma

inspeção de rotina.

O peruano pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na

França, antes de seguir para a Espanha. Ele foi conduzido à delegacia e

encaminhado ao sistema prisional. O turista vai responder pelo crime de tráfico

internacional de drogas. Se condenado pela justiça a pena pode chegar até 15

anos de prisão.