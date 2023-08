Pescador é empurrado por ladrão e passa 4 horas à deriva na Baía de Guanabara

A vítima foi empurrada do viaduto do BRT que liga a Ilha do Fundão ao

Galeão

O pescador Adriano dos Santos relatou ter enfrentado uma situação angustiante, na

noite da última quarta-feira (9), ao passar quatro horas nas águas da Baía de

Guanabara. Ele alega ter sido empurrado do viaduto do BRT que liga a Ilha do

Fundão ao aeroporto do Galeão por um desconhecido.

A vítima contou que estava pescando no local quando um indivíduo se aproximou e o arremessou na água de uma altura de aproximadamente quatro metros. E após a

queda, ele conta que conseguiu agarrar-se a uma das cordas que mantinha barcos

ancorados na área, fazendo com que chegasse próximo ao pilar da ponte.

Por volta das 3h da manhã da última quinta-feira (10), policiais militares que faziam

patrulhamento na área ouviram os pedidos de socorro e requisitaram auxílio de

equipe de resgate. O Corpo de Bombeiros prestou socorro ao pescador, contudo,

durante o decorrer do incidente, sua mochila e bicicleta foram roubados.

A vítima dispensou tratamento hospitalar, mesmo tendo passado muito frio devido às baixas temperaturas durante a madrugada. Ele disse desconhecer o agressor. O

caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).