Pesquisa aponta Quaquá com quase 90% dos votos válidos para Prefeitura de Maricá

O deputado federal Washington Quaquá (PT) lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. É o que aponta a pesquisa realizada pelo instituto Ágora nos dias 15 e 16 deste mês.

Quaquá, atualmente com 51 anos e ex-prefeito de Maricá (2009-2016), tem 88% dos votos válidos, vencendo em todas as categorias e em qualquer cenário. Seus principais oponentes – bem distantes – são Fábio Sapo (PL), com 7% das intenções de voto, e Cláudio Ramos (Novo), com 5%. Vale ressaltar que, nesse quesito, o resultado desconta brancos ou nulos.

Já em relação ao voto estimulado, isto é, quando os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada, Quaquá também vence, mas com 67%. O primeiro turno das Eleições 2024 acontece no próximo dia 06/10. A pesquisa é de O Dia realizada pelo Instituto ÁGORA sob o registro no TSE RJ-06171/2024 e foi realizada entre os dias 15 e 16 de agosto com 600 pessoas entrevistadas. A margem de erro é de 3,99%.