Pesquisa encomendada pela Record mostra Andrezinho (c) à frente de Aline e Dienis Rocha

Andrezinho Ceciliano lidera com 62% em Paracambi indica pesquisa

Pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Paracambi, pela Record, mostra Andrezinho Ceciliano (PT) à frente da disputa, com 62% das intenções de voto no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos políticos é apresentada aos eleitores. Na sequência, aparecem Aline (PL), com 28%, e Dienis Rocha (PMB), com 1%.

O levantamento foi realizado com 800 entrevistados, entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-03346/2024, tem um nível de confiança de 95%.

No cenário espontâneo, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, Andrezinho Ceciliano segue à frente, com 42%.