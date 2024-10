Pesquisa mostra Wladimir Garotinho em 1º em Campos dos Goytacazes

Faltando cinco dias para a eleição, o prefeito Wladimir Garotinho (PP) lidera as intenções de votos, mas o quadro aponta possibilidade de reviravoltas na reta final em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A mais recente pesquisa Iguape mostra o prefeito tem 53,9%, seguido pela Delegada Madeleine (União Brasil) com 24,6%, o professor Jefferson (PT), aparece com 3,5%. A soma dos demais candidatos chega a 1,2%. Pela margem de erro de 4,9 pontos para mais ou para menos, o prefeito poderia estar com 49%, o que provocaria um 2º turno no município, ou até 58,8%, o que garantiria sua vitória no 1º turno.

O levantamento, contratado pela Rede Hits de rádio, foi realizada entre os dias 26 e 27 de setembro, ouvindo 1.000 pessoas, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a inscrição RJ-02637/2024.

A pesquisa também levantou que 15% dos entrevistados não sabe ou não opinaram sobre o voto e 1,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam em ninguém.

“Decisão no dia” — José Luiz Soares Orrico, da empresa Futura Inteligência, afirma que uma eleição “é um processo em movimento”, ou seja, eleitores podem mudar ou definir seu voto a qualquer momento, inclusive no próprio dia da eleição.

“Tem gente que muda o voto na hora em que vota. As pesquisas são feitas para tirar um retrato do momento. A gente não pode dizer ‘o candidato A vai vencer a eleição’, a não ser que a diferença seja brutal, porque na maioria dos casos nós temos uma eleição com muitos eleitores indecisos e que ainda vão se decidir no processo”, disse Orrico.