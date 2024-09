Pesquisa Prefab mostra que Andrezinho Ceciliano tem 59% das intenções de voto em Paracambi

A dez dias da eleição, Andrezinho registrou mais que o dobro das intenções de votos da 2ª colocada

O candidato a prefeito de Paracambi Andrezinho Ceciliano (PT) tem 59% das intenções de voto na cidade, de acordo com pesquisa do instituto Prefab Future divulgada na última quarta-feira (25). A dez dias da eleição, o candidato registrou mais que o dobro das intenções de votos da segunda colocada, a vereadora Aline Otília (PL), que marcou 26%. O candidato Dienis Rocha (PMB) registrou 1,5% das intenções de voto.

Na pesquisa espontânea, na qual os eleitores citam seus candidatos sem uma lista prévia, Andrezinho também mantém ampla vantagem sobre a segunda candidata, com 53% dos votos contra 22,2% da segunda colocada. Dienis Rocha pontuou 0,9%. A atual prefeita, Lucimar Ferreira, foi lembrada por 1,5% dos eleitores. Indecisos ou que ainda não sabem em quem votar somaram 19,8% dos entrevistados. 2,6% dos entrevistados afirmaram que vão votar banco ou nulo.

Aprovação da administração atual

O instituto também apurou o nível de aprovação administração da atual prefeita, com 48,2% dos entrevistados reprovando a gestão, contra 30,3% aprovando. Outros 21,5% não souberam responder.

Rejeição dos candidatos

A rejeição aos candidatos também foi avaliada pelo instituto. Aline Otília lidera a lista, com 36,5% dos entrevistados afirmando que nunca votariam nela. Em seguida, está o candidato Dienis Rocha, com 18,2% dos entrevistados, e Andrezinho Ceciliano, com 15,4%. Indecisos ou não souberam responder foram 17,5% dos entrevistados. 12,4% dos entrevistados afirmou não rejeitar nenhum candidato.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a a margem de erro estimada é de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto entrevistou 800 pessoas nesta terça (24). A pesquisa está registrada sob o número RJ-07621/2024.