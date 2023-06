Pet shop onde cão foi espancado tratava cães com agressividade

GOIÂNIA – Novas imagens mostram funcionários do pet shop N Pet’s, localizado em Goiânia, tratando cães com agressividade. No local, uma cadela da raça shih tzu, de 2 anos, acabou morrendo um dia após ser agredida.

Câmeras de segurança registram o momento em que uma funcionária, identificada como Tatiana Fragoso, dá um “mata-leão” em um cão da raça pitbull. Outra imagem mostra a mulher puxando a cauda e agarrando um segundo animal pelo pescoço, que late muito.

Outra profissional, chamada Laurice Lima, aparece em vídeo arrastando um cachorro pela coleira. A mulher também foi flagrada socando a cachorrinha que morreu. Ela chega a agarrar Luma pela pele, a joga na mesa e continua a agressão enquanto seca a cadela. Nas imagens, é possível ver que o bichinho parece desmaiar, mas continua sofrendo a violência.

Luma foi levada pela tutora, Josineuma Dantas de Araújo Ribeiro, a uma clínica veterinária. Exames de raio-x e tomografia não constataram nenhuma fratura exposta. Passou a noite de sábado para domingo medicada.

De acordo com Josineura, Luma chegou a beber água com a ajuda de uma seringa e a mexer uma das patas, mas na parte da noite, faleceu.

O pet shop prestou assistência e disse que já afastou as duas funcionárias que prestavam serviços há poucos meses.

A tutora registrou boletim de ocorrência por maus-tratos e relatou que “Luma” foi uma benção em nossa casa. Ela só trouxe alegria e união para minha família. Agora desejo que a morte dela não tenha sido em vão, que os responsáveis ​​paguem, e que nenhuma outra família ou animal passe pelo que ela passou”.