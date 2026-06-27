Petrobras anuncia aporte de US$ 24 bi e sela parceria com municípios do Rio

Reunião com prefeitos de oito municípios reforça diálogo sobre infraestrutura e qualificação profissional

Em conferência conduzida na última terça-feira (23) reunindo chefes do Executivo e representantes de oito cidades petrolíferas do Norte Fluminense e da Região dos Lagos, o diretor da Unidade de Negócios da Bacia de Campos, Guilherme Sargenti, comunicou que a petrolífera aplicará US$ 24 bilhões, aproximadamente R$ 130 bilhões, na localidade no decorrer do próximo quinquênio.

O debate, focado no futuro da Bacia Geológica de Campos, estabeleceu uma via de interlocução direta entre a empresa pública e as administrações locais. O projeto visa intensificar o debate acerca dos reflexos das novas aplicações de capital e coordenar planos para que o incremento na extração de óleo resulte em melhorias reais para a comunidade.

Coordenada pelo mandatário de Macaé, Welberth Rezende, junto à estatal, a articulação busca superar obstáculos de logística e robustecer a estruturação das ações governamentais das cidades. De acordo com o governante, o cenário atual exige que as gestões locais estruturem medidas para acompanhar a expansão produtiva prevista com os novos recursos.

“Nossa meta é sintonizar o rendimento das participações governamentais com o avanço produtivo gerado por esse capital. Trata-se do instante definitivo para que as prefeituras desenhem diretrizes sólidas e de forte impacto social para os cidadãos”, declarou Welberth Rezende.

Cooperação

O porta-voz da companhia frisou que a cooperação com o poder público regional tem potencial para potencializar as contrapartidas sociais da empresa na área.

“Essas aplicações asseguram a continuidade da atividade petrolífera no ecossistema local, abrindo a janela ideal para que as prefeituras organizem uma estratégia regional integrada. Essa cooperação com os municípios viabiliza a expansão marcante do nosso impacto social na comunidade”, pontuou Guilherme Sargenti.

Somados a Macaé, integraram o debate os líderes políticos de Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Quissamã, Cabo Frio e Rio das Ostras. O grupo avaliou o calendário de aportes direcionados para obras estruturais nas cidades, captação de investimentos empresariais e qualificação de trabalhadores locais para suprir o mercado de trabalho técnico.