Petrobras reduz preços do gás natural para as distribuidoras

O reajuste vale apenas para o gás encanado fornecido às distribuidoras

A Petrobras anunciou uma redução no preço da molécula de gás natural para as

distribuidoras em vigor a partir de hoje (1º). A queda média é de 2% por R$/m³ (metro cúbico) em relação aos valores do mês de janeiro. Os valores finais dependem dos contratos com as distribuidoras, que preveem atualizações trimestrais da parcela relacionada à molécula do gás. O cálculo é feito a partir da variação, para cima ou para baixo, do barril de petróleo brent e da taxa de câmbio.

Segundo a Petrobras, para o trimestre que inicia em fevereiro, o valor de referência

do petróleo caiu 3,6% e o câmbio teve depreciação de 1,5% – ou seja, a quantia

em reais para se converter em US$ 1 aumentou 1,5%. A estatal afirma que em

janeiro entraram em vigor novos contratos do portfólio de produtos da Petrobras e

de processos competitivos das distribuidoras.

Parcela do preço

Ao longo de 2023, os clientes atendidos pelas distribuidoras tiveram redução

acumulada de 22,2% na parcela do preço referente à molécula do gás natural.

As tarifas finais ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras

estaduais, conforme legislação e regulação específicas. O reajuste vale apenas

para o gás encanado fornecido às distribuidoras e não se refere ao preço do GLP

(Gás Liquefeito de Petróleo) –mais conhecido como gás de cozinha.