Petrobras vai renovar frota de barcos de apoio a plataformas de petróleo

O diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da estatal, Carlos Travassos, disse que o plano envolve a encomenda de até 36 embarcações

A Petrobras está planejando uma significativa renovação de sua frota de barcos de apoio a plataformas de petróleo e tem como prioridade dar preferência à indústria naval brasileira. O objetivo é substituir unidades que estão se aproximando do fim de sua vida útil nos próximos anos. De acordo com o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da estatal, Carlos Travassos, o plano envolve a encomenda de até 36 embarcações, o que trará importantes negócios para o setor naval do país, segundo reporta o jornalista Nicola Pamplona, na Folha de S. Paulo.

Essas embarcações, de menor porte, desempenham funções vitais, como o transporte de insumos para as plataformas e serviços especializados, como o lançamento de dutos no fundo do mar. Um estudo preliminar realizado pela Petrobras apontou a necessidade de substituir 28 embarcações até 2029, seguidas de outras 8 em um momento posterior. A expectativa é de que esses contratos possam gerar até 35 mil empregos diretos e indiretos nos estaleiros nacionais, fortalecendo o mercado de trabalho brasileiro.

Além de impulsionar a economia interna, a Petrobras também está atenta à sustentabilidade ambiental em seus projetos de renovação. A empresa planeja considerar tecnologias que reduzam as emissões de gases poluentes nas novas embarcações.

Embora as licitações não determinem a localização para a construção dos navios, a legislação brasileira favorece as embarcações de bandeira nacional, o que favorece a indústria naval do Brasil. Atualmente, a frota de apoio marítimo da Petrobras é composta em sua maioria por navios nacionais, e a expectativa é que essa preferência continue na renovação programada.