Pets ganham mais espaço no Madureira Shopping

Madureira Shopping preparou um espaço totalmente voltado para cães e gatos no empreendimento. Os clientes que fazem suas compras no espaço e contam com a companhia dos seus animais de estimação, podem desfrutar de um espaço totalmente preparado para os animais de estimação.

Localizado na 2º Piso, o Madu Pet conta com bebedouros, saquinhos higiênicos, além de uma área totalmente instagramável onde os tutores e animais de estimação podem descansar, além de registrar o passeio no Madureira Shopping.

A gerente de marketing do Madureira Shopping fala sobre a importância de receber cães e gatos no empreendimento. “Sabemos que os pets são integrantes da família, por isso, todos são muito bem-vindos aqui no Madu. Além de poderem passear pelos corredores de compras, oferecemos um espaço totalmente acolhedor para animais de estimação e seus tutores”, afirma.

Para passear com os animais pelos corredores do Madureira Shopping, é preciso que os pets estejam fazendo o uso de coleira e guia, independente do porte. E para raças como pitbull, rotweiller, doberman e fila, é exigido por lei o uso de focinheira. A entrada dos animais nas lojas é um critério determinado pelos lojistas. Já na na Praça de Alimentação, a circulação dos pets é proibida, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. O Madureira Shopping fica na Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.