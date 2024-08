Pezão abre 25 pontos de vantagem sobre Arthur Tutuca em Piraí, no Sul Fluminense

Pezão tem 48% contra 22% de Arthur Tutuca, segundo o Instituto Ipec

O ex-governador Pezão lidera com larga vantagem a corrida pela prefeitura de Piraí, de acordo com pesquisa do Instituto Ipec (ex-Ibope). Com 54% das intenções de votos, ele abriu 25 pontos de vantagem sobre Arthur Tutuca (PRD), que tem 29%. Aqueles que declaram votar em branco ou anular o voto somam 7% e 10% estão indecisos.

Na espontânea, ou seja, sem a apresentação do nome dos possíveis candidatos, Pezão tem 48% contra 22% de Arthur Tutuca. Brancos e nulos são 7% e 23% não sabem.

Neste momento, 65% dos eleitores consideram definitiva sua decisão de voto, enquanto 31% declaram que ainda podem mudar de opinião. Pezão tem também a menor rejeição: 18% contra 34% de Arthur Tutuca.

O prefeito Ricardo Passos tem avaliação positiva: 55% aprovam sua gestão; 30% desaprovam e não sabem e não responderam 15%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de agosto de 2024, com 400 entrevistas. A margem de erro estimada é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, com nível de confiança de 95%. Encomendada pelo jornal Aqui, esta registrada no TRE sob protocolo Nº RJ-06689/2024