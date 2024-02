PF aponta indícios de rachadinha no gabinete da deputada Lucinha, da Alerj

Deputada é investigada por ligação com milícia

A Polícia Federal (PF) encontrou indícios da prática de rachadinha (quando o

parlamentar fica com parte do salário de funcionários) no gabinete da deputada

Lucinha (PSD), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a corporação, a suspeita foi identificada durante a análise do material apreendido pelo Ministério Público (MP) e pela PF durante a operação que revelou

indícios de relação entre a deputada e a milícia controlada por Luis Antônio da Silva

Braga, o Zinho. Lucinha é suspeita de ser o braço político do grupo criminosos.

Na casa da deputada, os agentes apreenderam informações de contabilidade e

dinheiro, que segundo a PF, indicam a prática da rachadinha. Pelo menos 11

funcionários estariam recebendo salários menores do que o que demonstravam

seus contra-cheques da Alerj.

Entre os valores identificados para cada funcionário, alguns contavam com desvio

de até 60% do valor total.

O assessor Leonardo, por exemplo, teria direito de receber um salário de R$ 9,217

mil, segundo seu contra-cheque emitido pela Alerj. Contudo, de acordo com os

pacotes encontrados pela PF, os repasses para ele eram 22% desse valor. Ou

seja, ele recebia pouco mais de R$ 7 mil de salário.

Processo na Justiça

O caso da funcionária Vanessa é mais grave. Ela deveria receber R$ 9,42 mil por

mês. Contudo, no envelope identificado com seu nome havia apenas 60% disso

(R$ 5,424 mil).

Lucinha já responde a um processo por suspeitas de rachadinha em seu gabinete.

Segundo o Ministério Público, entre 2011 e 2015, ela desviou para benefício próprio

e de terceiros mais de R$ 173 mil. Este processo tramita na Justiça do Rio e está

em fase final.