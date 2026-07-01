PF apreende fuzis e tabletes de pasta de cocaína em SP; destino da carga seria o Rio de Janeiro

Armamento de guerra e centenas de tabletes de cocaína foram interceptados em Ourinhos

Uma carga com 18 fuzis e centenas de tabletes de drogas que tinha como destino o Rio de Janeiro foi interceptada no interior de São Paulo. A apreensão ocorreu em Ourinhos, na última segunda-feira (29), durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), vinculada à Polícia Federal.

No interior da caminhonete abandonada pelos criminosos, os policiais encontraram um arsenal de guerra: 17 fuzis calibre 7,62 mm, um fuzil 5,56 e 33 carregadores. Além do armamento, foram apreendidos 123 tabletes de pasta base de cocaína, 17 de cocaína, 47 de “dry” e três de “skunk”.

Fuga e abandono em estrada rural

A abordagem começou quando agentes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, suspeitaram de uma picape durante a Operação Impacto Divisa. Ao perceber a aproximação policial, o motorista iniciou uma fuga por uma estrada de terra.

Pouco depois, o condutor e uma passageira abandonaram o veículo às pressas e correram para uma área de mata na beira da estrada para tentar se esconder.

Rota do crime

De acordo com as autoridades, o material ilícito saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seria entregue a uma facção criminosa no Rio de Janeiro. Durante as buscas no matagal, uma mulher de 23 anos foi localizada com uma criança. O motorista, contudo, não foi encontrado.

Todo o armamento e as drogas foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Marília, que registrou o caso. O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência à criança envolvida na ocorrência.