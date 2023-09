PF apreende mais de 200 armas de fogo em depósito clandestino na Baixada Fluminense

O proprietário da loja não tinha autorização para armazenar e vender o

material ano

Agentes da Polícia Federal com auxílio do Exército Brasileiro estouraram nesta quinta-feira (21) um depósito clandestino e apreenderam 247 armas de fogo e milhares de munições em Nilópolis, na Baixada Fluminense. No local, uma loja vendia os produtos irregularmente. O proprietário não tinha mais autorização para armazenar e vender o material há mais de um ano.

A operação tem o objetivo de coibir irregularidades no comércio de armas de fogo e

munições e impedir o desvio desses equipamentos para o mercado clandestino. Os

policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão.

Para a PF, a conduta dos responsáveis pelo depósito configura crime de posse

irregular de arma de fogo. Os investigadores também analisam se os responsáveis

cometeram crime de comércio ilegal de armamento. As armas e munições foram

encaminhadas à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.

Força-Tarefa Internacional

A operação teve a participação de policiais federais da Força Integrada de Combate

ao Crime Organizado (FICCO) e de militares do Serviço de Fiscalização de Produtos

Controlados da 1ª Região Militar. As investigações foram iniciadas a partir de

informações fornecidas pela Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de

Armas e Munições (FICTA), composta por integrantes da PF, da Secretaria Nacional

de Segurança Pública e da Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA

(Homeland Security Investigations – HSI).