PF apreende submetralhadoras MP-5 no Rio e prende homem no Paraná em operação de combate ao tráfico internacional de armas de fogo e acessórios

Ação mira comércio irregular de acessórios para armas de fogo. Alvo principal foi condenado em 2015 pela Justiça Militar

A Polícia Federal (PF) desencadeou nesta quinta-feira (4) a Operação Ficção ou Realidade de combate ao tráfico internacional de armas de fogo e acessórios oriundos dos Estados Unidos e vendidos a facções de traficantes e milícias cariocas. Uma pessoa foi presa no Paraná e 34 armas apreendidas no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, 11 dessas armas são submetralhadoras MP5, a mesma plataforma utilizada para matar a vereadora Marielle Franco.

A investigação, a partir de informações da Receita Federal, revelou que a quadrilha contratou uma empresa do ramo de efeitos cinematográficos para armazenar os armamentos importados ilegalmente. Alegavam guardar “materiais de efeito não lesivo destinados ao serviço de show pirotécnico”, a fim de não levantar suspeitas.

O principal alvo é o advogado Fernando Humberto Henriques, condenado em 2015 pela Justiça Militar por calúnia e investigado por desvio de armas do Exército em 2020. Também naquele ano, Henriques depôs como testemunha de defesa no julgamento de Ronnie Lessa, réu confesso da morte de Marielle e Anderson.

A 2ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro expediu 6 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em endereços residenciais nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba (PR). No Rio, a PF foi a Botafogo, onde mora a filha de Henriques, e ao Recreio dos Bandeirantes.

Mega-apreensão em Miami

Para a operação desta quinta, a PF contou com o apoio da Homeland Security Investigations (HSI), principal braço investigativo do Department of Homeland Security (DHS) dos Estados Unidos.

“Em janeiro deste ano, autoridades estadunidenses apreenderam, em Miami, expressiva quantidade de material bélico que estava prestes a ser enviado clandestinamente ao Brasil”, afirmou a PF.

Na ocasião, foram apreendidos 261 carregadores de alta capacidade, geralmente utilizados por milicianos e traficantes para exercer domínio territorial, “visto que comportam até 90 munições de grosso calibre e alto poder destrutivo”, segundo a PF; 88 acessórios de conversão de armas de fogo chamados de Kit Roni, “que conferem maior estabilidade e precisão ao armamento, assim como transformam armas semiautomáticas em armas automáticas ou que disparam rajadas de tiros”.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional e comércio clandestino de armas de fogo e acessórios, além de associação criminosa. Caso sejam condenados, eles poderão receber pena de até 31 anos de reclusão.