PF cumpre mandados contra fabricante de armas após encontrar 47 fuzis em mansão na Zona Oeste do Rio

Armamento foi encontrado em uma mansão da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Um dos alvos vende armas para facções do RJ

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação War Dogs, contra o tráfico de armas. A ação foi desencadeada após a apreensão de 47 fuzis em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na última terça-feira (10).

Foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão no Paraná e em Minas Gerais “em desfavor de um dos maiores fabricantes de armas do país”. A PF informou que trata-se de Silas Diniz Carvalho, morador de Contagem (MG). Ele é proprietário da Manchester Indústria e Comércio de Móveis Ltda, fábrica de esquadrias de metal com sede em Belo Horizonte (MG). No local, segundo a polícia, eram montados os fuzis. O suspeito também possui um endereço em Miami, nos Estados Unidos.

Na residência do principal alvo da operação, preso em flagrante com outras duas pessoas na mansão, os agentes apreenderam peças de fuzis, carregadores e munição, além de um veículo de luxo, uma Lamborghini, avaliada em mais de R$ 1 milhão. Os outros dois presos foram identificados como Guilherme Beethoven Barbosa das Chagas e Rogerio Paes Bento.

Sequestro de bens

Após o flagrante na mansão, a PF representou pela de busca e pelo sequestro de bens dos presos, em endereços residenciais e de empresas. O Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu os mandados.

Armas em fábrica de móveis

De acordo com a PF, em um dos endereços de MG, em Belo Horizonte, “onde aparentemente funcionava uma fábrica de móveis”, os policiais encontraram materiais, maquinários e caderno de anotações com instruções “que indicam que o grupo criminoso realiza a fabricação e montagem de fuzis”.

“Os indícios apontam que o armamento é posteriormente enviado ao Rio de Janeiro, onde é comercializado e distribuído para as fações criminosas que atuam nas comunidades do estado”, emendou.

“War Dogs”, o nome da operação, faz alusão ao filme americano de 2016 “Cães de Guerra”, que retrata o tráfico internacional de armas de fogo.