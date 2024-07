PF devolve peças sacras desaparecidas há 50 anos de igreja histórica do Rio

Os objetos religiosos do século XIX são tombados pelo IPHAN

A Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no Centro do Rio, recebeu de

volta cinco peças sacras para o acervo da capela. Os objetos religiosos do século

XIX são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e foram devolvidos após uma investigação iniciada pela Polícia Federal em outubro de 2023, após o provedor da Igreja descobrir as peças num catálogo de leilão. Elas estavam desaparecidas da igreja há pelo menos 50 anos.

As preciosidades, incluindo dois tocheiros e três objetos chamados de “sacras”

(que são como uma ‘cola’ para o padre ler as principais orações da antiga Missa

Tridentina, em formato de placas trabalhadas de prata), foram identificadas quando

surgiram em um leilão no município, organizado pela antiquária Dagmar Saboya em Copacabana. Avaliadas em mais de 200 mil reais – mas de valor inestimável do

ponto de vista cultural, todas as peças ostentavam o emblemático símbolo da

Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, reforçando sua importância

histórica e cultural.