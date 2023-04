PF do Rio se cala em relação à crítica de que não colabora com forças policiais

A Polícia Federal apresentou números de sua atuação no estado do Rio de Janeiro como uma resposta às críticas do governador Cláudio Castro à falta colaboração da instituição com a forças policiais do Rio. Contudo, a corporação tangencia o ponto central das observações do governador e se atém ao balanço de duas próprias operações.

Segundo o relatório, com 121 operações em 2022, a superintendência do Rio ficou em 1º lugar no Índice de Produtividade Operacional no país. Ou seja, foi a que mais produziu resultados no combate a grupos criminosos em comparação com outras unidades da federação. Em 2023, a PF já deflagrou três operações contra o tráfico de armas.

A Polícia Federal ressalta que “as operações e apreensões foram efetuadas com o uso da inteligência policial, sem qualquer tipo de dano colateral, mortes ou disparos de arma de fogo”. Seriam ações com letalidade zero em contraposição às operações das polícias do estado do Rio, a maior delas em confrontos com mortos e feridos.

Letalidade zero

A letalidade zero é a grande diferença entre as operações da Polícia Federal e as realizadas pelas polícias estaduais comandadas por Castro. As polícias do estado do Rio de Janeiro mataram 1.327 pessoas no ano de 2022, quase 30% de todas as mortes violentas na federação. Por outro lado, estatísticas mostram que o estado do Rio tem o maior índice de mortes de policiais do país.

Em entrevista ao Estúdio i, na Globonews, Castro reclamou que o novo superintendente da PF no Rio, Leandro Almada não se apresentou a ele para conversar e traçar estratégias, com seria de praxe. “Eu só quero diálogo institucional. Nada mais que isso”, afirmou.