PF encontra cofre cheio de dinheiro em operação sobre desvio de verbas

As imagens mostram maços de reais e dólares lotando três prateleiras

do cofre

ALAGOAS – Agentes da Polícia Federal encontraram um cofre lotado de dinheiro

vivo nesta quinta-feira (1º) no endereço de um dos alvos em Brasília da operação Hefesto. A ação investiga um grupo suspeito de fraude em licitação e lavagem de dinheiro, em municípios de Alagoas, por meio da compra de equipamentos de robótica.

Os mandados são cumpridos no DF e em três estados. Segundo a PF, houve

suposta movimentação de R$ 8 milhões com as fraudes. Os malotes de dinheiro foram identificados enquanto policiais federais cumpriam um dos mandados de prisão temporária em Brasília. As imagens mostram maços de reais e dólares lotando três prateleiras do cofre.

Segundo a PF, a estimativa inicial é de que haja mais de R$ 4 milhões só nessa

apreensão. O valor exato ainda será apurado. Além do dinheiro, também foram

encontrados medicamentos para a disfunção erétil no cofre.

Compra de kits de robótica

A operação Hefesto investiga possíveis crimes ocorridos entre 2019 e 2022 na

compra dos kits de robótica para 43 municípios no estado de Alagoas com verba do

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A investigação apontou que a licitação incluía, de forma ilegal, restrições para

direcionar os contratos a uma única empresa. As fraudes e superfaturamento

geraram prejuízo ao erário de R$ 8,1 milhões e sobrepreço, com prejuízos

potenciais de R$ 19,8 milhões, em relação às despesas até então analisadas.

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Maceió (16), Brasília-DF

(8), Gravatá-PE (1), São Carlos-SP (1) e Goiânia-GO (1), além de 2 mandados de

prisão temporária em Brasília, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção

Judiciária do Estado de Alagoas.

Sequestro de bens

Além dos mandados, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis

dos investigados no valor de R$ 8,1 milhões e a suspensão de processos

licitatórios e contratos entre a empresa investigada e os municípios alagoanos que

receberam recursos do FNDE para aquisições de equipamentos de robótica.

O nome dos alvos de prisão ou de busca e apreensão não foram divulgados pela

Polícia Federal.