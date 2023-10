PF faz nova operação contra policiais civis por ligação com tráfico de drogas

Tabletes de cocaína apresentados pela 25ª DP em dezembro de 2020 eram menos da metade do montante de fato apreendido

A Polícia Federal (PF) deu início nesta sexta-feira (20) uma nova operação contra a corrupção na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os alvos são três agentes e um delegado que, segundo as investigações, desviaram parte de uma apreensão de cocaína em dezembro de 2020, quando serviam na 25ª DP (Engenho de Dentro).

Segundo informações, do g1, o delegado Renato dos Santos Mariano, que foi titular daquela distrital, é um dos suspeitos. A 5ª Vara Federal Criminal do Rio determinou que os 4 sejam afastados das funções e passem a usar tornozeleira eletrônica.

Em nota, a Polícia Civil informou que foram abertos procedimentos internos disciplinares para apurar o caso.

Na última quinta-feira (19), em outra ação da PF, 4 policiais foram presos porque receberam propina para liberar um caminhão com 16 toneladas de maconha. À época, eles estavam na Delegacia de Repressão a Furtos de Cargas (DRFC).

Mandados de busca e apreensão

Cerca de 50 policiais federais tinham como objetivo cumprir, como parte da Operação Déjà Vu, 8 mandados de busca e apreensão na capital e em Araruama, na Região dos Lagos.

No Rio de Janeiro, entre os endereços estão a 33ª DP (Realengo), onde os 4 alvos estavam alocados atualmente, e uma mansão em Vargem Grande, ambas na Zona Oeste.

Há ainda o sequestro de R$ 5 milhões em bens dos investigados. Na casa de Vargem Grande, agentes apreenderam cerca de R$ 70 mil em espécie, entre reais e dólares.

Cocaína tinha como destino Porto do Rio

A investigação da Operação Déjà Vu é um desdobramento da Operação Turfe, que a PF deflagrou em fevereiro do ano passado, contra o tráfico internacional de drogas.

Em dezembro de 2020, policiais federais monitoravam uma carga de 500 kg de cocaína que seria exportada em contêineres a partir do Porto do Rio.

Durante o monitoramento da PF, uma equipe da Polícia Civil abordou, na saída do Complexo da Maré, o caminhão que transportava a droga e efetuou a prisão em flagrante do motorista do veículo.

Ainda de acordo com a PF, os policiais civis relataram terem retido 7 malas contendo aproximadamente 220 kg de cocaína, outras 10 malas com 280 kg do entorpecente teriam sido desviadas.

O nome da operação, Déjà Vu, é a sensação de já ter visto ou vivido uma situação que está acontecendo no presente. A expressão francesa significa “já visto”.