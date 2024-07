PF indicia governador do RJ por corrupção e peculato

Cláudio Castro se tornou o 7º governante fluminense a ser alvo de

investigação nos últimos oito anos. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema em mandatos anteriores, quando era vereador e vice-governador do estado

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se tornou o 7º governante

fluminense a ser alvo de investigação nos últimos oito anos. A Polícia Federal

indiciou o chefe do Executivo estadual pelos crimes de corrupção e peculato.

Castro é suspeito de envolvimento em um suposto esquema de corrupção na

Fundação Leão XIII, em 2017, quando era vereador. O indiciamento foi divulgado

pelo Uol.

O político é investigado desde o ano passado, com autorização do Superior

Tribunal de Justiça (STJ), e foi indiciado a partir dessa apuração.

O indiciamento é o procedimento em que o delegado de polícia, no âmbito de uma

investigação, conclui que há indícios de crime e associa os possíveis delitos a uma

pessoa ou grupo de pessoas.

Em dezembro de 2023, Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação de Cláudio Castro,

chegou a ser alvo da Operação Sétimo Mandamento, da PF, numa investigação

sobre possíveis fraudes em programas assistenciais do estado. A operação

também teve aval do STJ.

“A defesa técnica não irá se manifestar a respeito do procedimento que corre sob

sigilo”, afirmaram os advogados de Sarciá Rocha.

Cláudio Castro está convencido de que PF está agindo com motivação política. Em

entrevista ao site Agenda do Poder, ele cita três pontos que lhe trouxeram

estranheza no caso: “o vazamento criminoso” da informação sem que a defesa

tivesse acesso aos autos; o fato de não ter sido ouvido até agora pela PF; e a

provável usurpação de competência do ministro Raul Araújo, relator da ação no

STJ, na decisão de indiciá-lo.

Casos em que o acusado tem foro especial, por prerrogativa de função, como o

dele, somente a ministro responsável pelo inquérito pode promover o indiciamento.

A Policia Federal atua sob delegação, reunindo apenas informações para decisão

do relator.

Defesa vai pedir a anulação do ato

Se efetivamente a autoridade policial tiver decidido pelo indiciamento, a defesa do

governador vão pedir a imediata anulação do ato, dada a flagrante irregularidade.

“Após cinco anos da chamada Operação Catarata, eu sequer fui ouvido. Não tive

ainda a oportunidade de apresentar minha versão sobre os fatos”, protesta.

Castro defende ainda o imediato afastamento do delegado responsável pelo caso

para que seja apurado o vazamento da informação.

“Esse vazamento, sem que a defesa tenha acesso aos autos, é um crime

abominável. O delegado deve ser afastado para que tudo seja esclarecido. Se

houve indiciamento, as cartas já estão mesa, não há motivo para que a defesa não

tenha acesso ao inquérito. Isto, se confirmado, constitui cerceamento da defesa”,

conclui.