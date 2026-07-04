PF prende caminhoneiro com cerca de 60 kg de maconha durante fiscalização em Piraí, no Sul Fluminense

A droga saiu de São Paulo e seria distribuída em comunidades do Rio dominadas por facções criminosas

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira 3 um motorista de caminhão flagrado transportando cerca de 60 quilos de maconha durante uma fiscalização de rotina em Piraí, no Sul Fluminense.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), que localizaram a droga escondida no interior do veículo. Segundo a PF, os entorpecentes estavam divididos em tabletes e acondicionados em embalagens ocultas para dificultar a identificação durante inspeções.

De acordo com as investigações, a carga saiu do estado de São Paulo e tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro dominadas por facções criminosas.

Combate às rotas do tráfico

Segundo a Polícia Federal, a operação integra as ações de enfrentamento ao tráfico interestadual de drogas, com foco na interrupção das rotas utilizadas por organizações criminosas para abastecer comunidades controladas por facções.

A corporação informou que a iniciativa está alinhada às diretrizes estabelecidas pela ADPF 635, do Supremo Tribunal Federal (STF), priorizando o bloqueio da logística utilizada pelo crime organizado para o transporte de drogas e armas.

O motorista, a carga de maconha e o caminhão foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas.