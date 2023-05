PF prende chefe de facção do RN na Região dos Lagos

Agentes da Polícia Federal prenderam na tarde desta terça-feira (9) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos fluminense, o o chefe de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte (RN). Zadonaide Nunes é apontado pelas investigações de coordenar os ataques a capital potiguar em março de 2023.

A prisão contou com equipes do Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE-FACÇÕES/RJ), da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e da Delegacia da PF em Macaé (DPF/MCE), além da colaboração da Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-SUSP/RN).

Zadonaide é foragido da Justiça desde fevereiro de 2018. Ele é condenado por homicídio, roubo e receptação. Ele ainda é investigado por ter participar de um assalto à joalheria em um shopping center de Natal em 30 de outubro de 2012.

Na ocasião, os criminosos deixaram um pacote contendo um artefato explosivo sobre o balcão do estabelecimento. O explosivo seria acionado caso a polícia fosse comunicada do roubo.