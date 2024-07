PF prende dois suspeitos com ‘pó’ no Galeão; destino era a Europa

A droga estava escondida em fundos falsos de malas

Dois suspeitos de tentar transportar um total de 6,2 kg de cocaína para a Europa

foram presos em flagrante por agentes da Polícia Federal na noite da última sexta-

feira (26), no Aeroporto Internacional do Galeão.

A PF não informou se os dois homens estavam juntos e faziam parte da mesma

quadrilha.

De acordo com a corporação, durante fiscalização de rotina, os policiais, lotados na

Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain),

abordaram um dos homens, que tem 56 anos e é natural de Santa Maria (RS). Ele

transportava 3,2 kg de cocaína em um fundo falso na mala que havia despachado e

pretendia embarcar para Lisboa, capital de Portugal.

Já o outro suspeito, de 40 anos e natural de Blumenau (SC), tinha como destino

Paris, na França. O indivíduo portava 3 kg da droga, também em um fundo falso na

mala.

Detidos em flagrante, eles foram encaminhados ao sistema prisional do estado e

vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a

15 anos de reclusão.