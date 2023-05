PF prende mulher com 20 kg de skunk no aeroporto Santos Dumont

Presa pretendia embarcar com a droga em um voo para Vitória

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, uma mulher transportando

aproximadamente 20 kg de skunk no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio,

na noite da última quinta-feira (25).

A droga foi encontrada em fiscalização de rotina feita por agentes da Delegacia

Especial de Polícia Federal do Santos Dumont, durante os procedimentos de

embarque de passageiros.

A mulher, de 35 anos, foi encontrada com 41 pacotes de skunk escondidos em uma

mala, com a intenção de embarcar em um voo com destino a Vitória, no Espírito

Santo.

A presa, que foi conduzida à Superintendência da PF, responderá pelo crime de

tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.