PF prende mulher que engoliu cápsulas de cocaína antes de embarca para Paris do aeroporto do Galeão

Uma mulher foi presa em flagrante no último sábado (10), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, com cápsulas de cocaína no estômago e escondidas nas partes íntimas e em seu tênis para viajar até Paris, na França.

Segundo a Polícia Federal, a passageira, de 27 anos e natural de Manaus, no Amazonas, tentava embarcar quando foi surpreendida por agentes da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio.

Após a abordagem e a realização do narcoteste, que resultou positivo para a droga, a mulher confirmou que havia engolido várias cápsulas de cocaína.

A presa, então, foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região onde foi submetida a procedimentos para expelir a droga ingerida. Até o início da tarde de domingo (11) ela já tinha expelido 35 cápsulas de seu organismo, que deram positivo para cocaína.

Após a alta hospitalar, a mulher será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.