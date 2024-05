PF prende seis pessoas com mais de 685 cápsulas de cocaína no intestino

A Polícia Federal prendeu em flagrante três homens e três mulheres, com idades entre 20 e 28 anos, que transportavam cocaína em cápsulas no intestino. O grupo foi detido no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e tentavam viajar para Londres.

Eles foram encaminhados a um hospital da região. Dois deles já receberam alta e já deram entrada no sistema prisional. Quatro permanecem internados. Até a manhã da última segunda-feira, já haviam expelido 685 cápsulas, que foram recolhidas pela PF.

Dentre os detidos, quatro eram do Ceará, um era de Minas Gerais e outro, do Rio de Janeiro. Todas tentavam viajar para a na Inglaterra num voo comercial. A PF informou que eles foram pegos durante uma fiscalização de rotina e responderão pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.