PGR se posiciona contra concessão de indulto a ex-prefeito de Duque de Caxias

Defesa de Washington Reis pede o indulto para livrá-lo da prisão

A pedido do Supremo Tribunal Federal (STF), a vice-procuradora-geral da

República (PGR), Lindora Araújo, já se posicionou no recurso através do qual a

defesa do ex-prefeito de Duque de Caxias,na Baixada Fluminense, e secretário

estadual de Transportes, Washington Reis, pede o indulto natalino para livrá-lo da

prisão.

Reis aguarda o julgamento dos embargos infringentes apresentados contra a

decisão do STF que o condenou em dezembro de 2016, contra a qual ele já

perdeu todos os recursos contra a pena por prática de crime ambiental.Agora

resolveu apelar para o indulto.

Devido à esta condenação, Reis está em situação de inelegibilidade e enfrenta no

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) uma ação movida pelo Ministério

Público (MPRJ) contra a nomeação dele para o cargo de secretário.

Em seu posicionamento, o qual já abriu dizendo que o pedido da defesa de

Washington não merece prosperar, Lindora Araujo destaca que “o indulto natalino

está reservado àquelas pessoas condenadas por delitos cuja a pena privativa de

liberdade máxima em abstrato – considerada de forma individual para cada

infração penal praticada – não supere cinco anos”, e que Reis foi condenado por

causar dano à unidade de conservação (reclusão de até a cinco anos, aumentada

de um sexto a um terço se a o dano causar a diminuição de águas naturais, causar

erosão do solo ou a modificação do regime climático; agravada se o agente tiver

cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou mediante abuso do direito

de licença, permissão ou autorização ambiental, facilitada por funcionário público

no exercício de suas funções).