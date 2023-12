Piam ganha Unidade de Saúde da Família Onofre Aniceto na Piam

USF Onofre Aniceto tem 432 metros quadrados e possui 4 consultórios médicos, sala de esterilização, sala de odontologia, sala de administração, farmácia, sala de vacinação e 3 banheiros

Saúde em primeiro lugar. A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou na última sexta-

feira (1º) a Unidade de Saúde da Família (USF) Onofre Aniceto, no bairro Piam. A

previsão é que a USF atenda cerca de 100 pessoas por dia nas especialidades

disponíveis, no horário das 8h às 17h.

A USF Onofre Aniceto tem 432 metros quadrados e possui 4 consultórios médicos,

sala de esterilização, sala de odontologia, sala de administração, farmácia, sala de

vacinação e 3 banheiros (feminino, masculino e de funcionários).

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou os esforços para

ampliar a saúde da cidade. “A prestação de serviços faz parte do nosso compromisso com toda a população belforroxense. Estamos no caminho certo, investindo em mais equipamentos que ainda serão inaugurados”, frisou.

“Trabalhamos para dar acesso à saúde e oferecer um atendimento humanizado”,

afirmou Waguinho, que também lembrou que está próximo de ocorrer o lançamento do início das obras do Hospital Oncológico de Belford Roxo.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho enfatizou a importância

da aplicação eficiente dos recursos. “Seguirei trabalhando e destinando emendas

que proporcionem benefícios para a população da cidade. O avanço na saúde é

motivo de muito orgulho, pois é uma prioridade nossa. Teremos mais novidades em

breve para atender e acolher mais famílias”, concluiu Daniela.

Qualidade de vida

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre o momento atual

da área. “A saúde de Belford Roxo não para de crescer e os investimentos continuam para levar mais qualidade de vida aos quatro cantos da cidade”, resumiu Christian. “Essa é mais uma vitória para os belforroxenses, com a entrega de mais um equipamento para as famílias se cuidarem e descentralizarmos a saúde”, acrescentou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos,

Matheus Carneiro.

Equipe multidisciplinar

A Unidade de Saúde da Família Onofre Aniceto terá médico generalista, além de

uma equipe multidisciplinar com: fisioterapeuta, psicólogo, assistente social,

nutricionista e educador físico. A USF oferecerá ainda uma série de serviços como:

pré-natal, preventivo, puericultura, visita domiciliar, vacinação, pesagem bolsa

família, programa hiperdia, aferição de pressão e HGT (hemoglobina glicada, exame

que mede a quantidade de açúcar no sangue), atendimento ao idoso e

planejamento familiar.

O sapateiro e morador antigo da Piam, Adilson Correia, de 62 anos, ficou

emocionado com a unidade de saúde. “A comunidade precisava e merecia esse

espaço de atendimento. A gestão municipal está de parabéns pela realização dessa

unidade nota mil. Ficou muito linda”, compartilhou Adilson.