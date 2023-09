Pintor morto em tiroteio em posto de gasolina é enterrado em Caxias

Amigos e familiares de André Moura Couto prestaram as últimas

homenagens durante o seu enterro, em Caxias

O corpo do pintor André Moura Couto, de 47 anos, morto após ser baleado em um

tiroteio entre policiais e criminosos enquanto prestava serviço para um posto de

combustível, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (21), no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime aconteceu em um posto de combustível na Avenida Presidente Kennedy, na

madrugada da última quarta-feira (20). André e Marcelo Soares, que também

trabalhava no local, foram atingidos por disparos durante um confronto entre

policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) e criminosos do Complexo da Mangueirinha.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local, mas encontraram o pintor morto. Já Marcelo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), também em Caxias, com um tiro na coxa esquerda.

Segundo a prefeitura, os médicos realizaram um raio-X na perna do funcionário do

posto e, logo depois, ele recebeu alta.

Em nota, a Polícia Civil informou que Delegacia de Homicídios da Baixada

Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte de André.