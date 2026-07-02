Piraí, no Sul Fluminense, recebe triturador de resíduos vegetais para fortalecer ações de sustentabilidade

Equipamento irá ampliar as ações de manejo sustentável dos resíduos verdes produzidos no município; matéria orgânica será utilizada na produção de adubo para a agricultura familiar

A Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou a entrega do novo Picador e Triturador de Resíduos Vegetais, equipamento que irá ampliar as ações de manejo sustentável dos resíduos verdes produzidos no município.

Adquirido por meio de emenda parlamentar destinada ao município de Piraí pelo deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, o equipamento permitirá transformar galhos, folhas e restos de poda em matéria orgânica, que será utilizada na produção de adubo para a agricultura familiar, na recuperação e correção do solo, na manutenção das praças e jardins da cidade e na produção de mudas de árvores.

Além dos benefícios ambientais, o material orgânico produzido também poderá contribuir para o fortalecimento da agricultura local, impactando positivamente a produção de alimentos e, consequentemente, a alimentação oferecida aos estudantes da rede municipal por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Operação adequada

Para garantir a operação adequada do equipamento, os técnicos responsáveis pelo serviço passaram por capacitações específicas e já estão aptos a colocar a nova máquina em funcionamento.

Para o prefeito Luiz Fernando Pezão, o investimento representa mais um passo na construção de uma cidade mais sustentável. “Estamos transformando um resíduo que antes precisava de descarte em uma oportunidade para cuidar do meio ambiente, fortalecer a agricultura familiar e gerar benefícios diretos para a população. É uma iniciativa que une preservação ambiental e desenvolvimento”, destacou.

Emenda viabilizou a aquisição do equipamento

Autor da emenda que viabilizou a aquisição do equipamento, o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello ressaltou o impacto social e ambiental da iniciativa.

“Esse é um investimento que mostra como a sustentabilidade pode gerar benefícios concretos para a população. Os resíduos de poda que antes precisavam ser descartados passam a ser transformados em matéria orgânica para a produção de adubo, utilizado na agricultura familiar, na recuperação de áreas verdes e também em hortas e projetos ambientais nas escolas. Isso ajuda a fortalecer a educação ambiental, aproxima as crianças do cuidado com a natureza e contribui para uma alimentação mais saudável. É uma iniciativa que une meio ambiente, educação e desenvolvimento sustentável”, afirmou o parlamentar.

Com a entrega do equipamento, Piraí avança em suas políticas de sustentabilidade, promovendo o reaproveitamento de resíduos, fortalecendo a agricultura familiar e ampliando as ações de educação ambiental, em uma iniciativa que integra meio ambiente, produção agrícola e qualidade de vida.