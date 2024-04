Pitbull é morto a tiros após atacar promotor durante operação na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio

ficou ferido na panturrilha/Reprodução

Um promotor do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado

(Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ), foi atacado por um pitbull quando

participava da demolição de dois prédios irregulares na Ilha da Gigoia, na Barra da

Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã de segunda-feira (29). Andre Buonora ficou ferido na panturrilha e foi levado para um hospital.

Além do Gaeco, participam da demolição equipes da Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, esta é a terceira demolição na Ilha da Gigoia num período de um ano e meio.

Segundo ele, há influência de uma milícia no local um dos objetivos desse tipo de ação é asfixiar financeiramente o grupo criminoso.

A Seop informou que um dos prédios possui três pavimentos e dois apartamentos

por andar e o outro, também com três pavimentos, sendo quatro apartamentos por

andar. As construções foram erguidos sem autorização da prefeitura. O prejuízo

estimado para os responsáveis pela obra é de R$ 3,5 milhões.

As edificações foram construídas em um lote de 500 metros quadrados e possuem

aproximadamente 900 metros quadrados de área construída.