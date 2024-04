PL deve repassar teto do Fundo Eleitoral a Carlos Bolsonaro

Carlos Bolsonaro deve receber cerca de R$ 1,5 milhão da legenda para

fazer sua campanha no RJ

O vereador Carlos Bolsonaro (RJ) deve contar com o teto permitido pelo Fundo

Eleitoral para candidatos a vereador na capital fluminense neste ano. Tido como

principal puxador de votos do PL para a Câmara Municipal, a previsão é de que ele

receba cerca de R$ 1,5 milhão da legenda para sua campanha às eleições.

O filho “zero dois” do ex-presidente Jair Bolsonaro é tido como o nome mais forte da sigla para o legislativo municipal e espera-se que faça até 150 mil votos. Para que

Carlos consiga atingir a meta, o partido pretende atrelar a imagem dele à do pai em

todos os materiais eleitorais, além de contar com a presença dos dois membros do

clã Bolsonaro em eventos.

Os votos em Carlos, acredita o partido, têm a possibilidade de fazer com que o PL

salte dos atuais três vereadores no Rio para até 13 na próxima legislatura. Além dos

150 mil votos em Carlos, o PL também vê o vice-presidente do Flamengo, Marcos

Braz, e o cantor gospel Waguinho como puxadores. Os votos na legenda 22, por

influência de Bolsonaro, também serão distribuídos pela nominata.

Presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto diz acreditar que Carlos

será o mais votado da cidade. “Não tenho dúvidas de que ele será o principal

candidato e o maior puxador de votos do partido”, afirma o cacique do PL.